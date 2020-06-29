印度抗疫娘子軍無防護裝備 面臨低薪困境

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（法新社印度米魯特29日電） 印度派出一批低薪醫療娘子軍，在貧困社區挨家挨戶找尋感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者。她們沒有防護裝備，除了面臨染疫風險，還常遭到質疑，甚至被人當出氣筒。

印度有約100萬名通稱ASHA（印度文意思為希望）的政府核可女性衛生工作人員，在印度各大城市和村莊進行基本的醫療護理工作，像是注射疫苗和接生胎兒。她們的薪資很低，月薪僅6000盧比（台幣約2341元）。

隨着印度確診染疫病例飆破50萬例，這些女性衛生工作人員發現自己站在抗疫第一線，抱着減緩疫情擴散速度的希望，不僅要找出潛在感染病例，還要教育當地人正確的防疫觀念。

ASHA工作人員告訴法新社，她們沒有任何防護裝備，只能利用頭巾來保護自己不受感染，還經常無故被對政府抗疫不力怒不可遏的民眾泄憤。印度為全球染疫人數第4大國。

ASHA阿卡（Alka）說：「我擔任ASHA至今已經14年，我從來沒有這麼害怕徒手去挨家挨戶敲門過。我們沒有手套，就連口罩也沒有。」

阿卡和她的同事負責拜訪家庭，要求居民填寫問卷，來了解他們是否有任何癥狀和近期旅遊史。印度政府3月實施長達數月的防疫封鎖措施，導致數百萬勞工失業且一貧如洗，包括她們訪問的許多居民。

如果有人看起來像是潛在病例，ASHA會將他們呈報給當局。

有些ASHA甚至被毆打，因為有村民怕她們帶有病毒，或認為她們是政府派來的間諜。

公共衛生專家班恩（Anant Bhan）表示，由於印度缺乏接觸史追蹤措施，ASHA是印度抗疫「不可或缺的要角」。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP