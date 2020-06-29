塞內加爾戈瑞島反種族暴力 把歐洲廣場更名為自由

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（法新社塞內加爾首都達卡28日電） 因應全球反種族暴力，塞內加爾一個與非洲奴隸買賣歷史密切相關的島嶼戈瑞（Goree），決定將島上一個主要的廣場更名。

戈瑞島首長桑果（Augustin Senghor）在新聞稿中表示，區議會27日一致通過，將歐洲廣場（Place de l'Europe）更名為「自由與人性尊嚴廣場」（Place de la Liberte et de la Dignite humaine）。

根據聯合國教科文組織（UNESCO）的資料，距離塞內加爾首都達卡（Dakar）2公里遠的28公頃島嶼戈瑞，在15世紀到19世紀間，曾是非洲沿岸地區最大的奴隸貿易中心。

聯合國教科文組織1978年因戈瑞是「人類剝削的象徵」，將其登錄在世界遺產（World Heritage）名單上。

戈瑞區長辦公室主任迪歐普（Mamadu Adama Diop）表示，將廣場重新命名並非要針對歐洲。

迪歐普告訴法新社，歐洲聯盟（EU）「一直支持戈瑞」，而且「區議會中有具雙重國籍的歐洲人」。

根據區長發布的新聞稿，重新命名那個廣場，是在回應「黑人和非洲裔社群經常受害的種族暴力浪潮」，美國發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸喪命一事，就是他們的遭遇最好的例子。

© 2020 AFP