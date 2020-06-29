巴基斯坦證交所遇襲 6人遇害4槍手被擊斃

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（法新社喀拉蚩29日電） 巴基斯坦警方表示，一群槍手今天攻擊位於大城喀拉蚩的巴基斯坦證券交易所（Pakistan Stock Exchange），至少造成6人喪命，有4名攻擊者被擊斃。

喀拉蚩警察局長梅蒙（Ghulam Nabi Memon）指出，這群攻擊者在證交所外停車，向大樓投擲一枚手榴彈後開槍。

喀拉蚩警方發布聲明指稱，有4名守衛、1名警員及1名旁觀者在隨後的混戰中遭到殺害。安全部隊擊斃4名槍手。

警方聲明表示：「警方從這些恐怖分子手中，收回現代自動武器及爆裂物材料。」

俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army, BLA）聲稱犯下這起攻擊。他們近年來在全國攻擊一連串備受關注的目標，包括在喀拉蚩這座南部港市。

喀拉蚩曾是犯罪以及政治及族群暴力的熱點，與政客有關的武裝團體過去時常槍殺對手，並在住宅區發動攻擊。

然而，在安全機構對武裝政治團體及伊斯蘭好戰分子採取行動後，當地局勢近年來大致趨於穩定。

根據市政府當局聲明，逾一周前在喀拉蚩的政府福利辦公室外，曾有人對排隊民眾投擲一枚手榴彈，導致1死8傷。

© 2020 AFP