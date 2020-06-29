巴西各地示威 過去1周感染人數創新高

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（法新社裡約熱內盧28日電） 根據巴西衛生部數據，截至今天，巴西過去7天總計有25萬9105人感染，是疫情爆發至今感染人數最多的一周。

過去7天感染死亡人數7005人，僅低於前一周創下的7285人紀錄。

巴西是全球確診與死亡病例第2多的國家，僅次於美國，迄今仍缺乏有效控制疫情的策略。

民眾不滿總統波索納洛（Jair Bolsonaro）處理疫情的方式，於國內許多城市、甚至遠在斯德哥爾摩、倫敦與巴塞隆納都爆發示威活動，使得疫情更為加劇。

極右翼總統波索納洛堅稱類似「小流感」輕忽新型冠狀病毒的嚴重性，並且譴責地方政府採取的居家隔離措施，以及公然違背在首都巴西利亞實施的社交距離與戴口罩規定。

在里約熱內盧的柯帕加巴納海灘（Copacabana beach），憲兵手持防暴盾牌並以棍子驅離高喊「波索納洛下台」口號的抗議民眾，在場還包括同志驕傲（Gay Pride）遊行與反種族歧視示威。

專家表示，巴西的實際感染與死亡人數可能比官方數據要高出許多。巴西衛生部本周開始對所有疑似病例實施篩檢。

即使疫情仍未獲控制，部分地方政府正在推動重啟經濟。

巴西境內僅次於聖保羅的第2大重災區里約熱內盧，已允許商店重新營業與恢復足球賽事，甚至計畫7月10日讓球迷回到球場觀戰。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）

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