德國政府支持歐洲央行購債計畫

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（法新社法蘭克福29日電） 德國財政部長蕭茲致函德國國會議長蕭伯樂，表明柏林贊成德國參與歐洲中央銀行（ECB）的購債刺激計畫。這可能違反德國憲法法院的要求。

德國聯邦憲法法院（Federal Constitutional Court）5月裁決，由於歐洲央行理事未充分顧及購債政策對銀行和存戶帶來的副作用，因此除非歐洲央行能在3個月內證明購債行動符合比例原則，否則德國中央銀行將不得參與計畫。

不過，根據法新社所見蕭茲（Olaf Scholz）本月26日致蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）的信件，內文寫道：「（德國）財政部相信，歐洲央行管理委員會（ECB Governing Council）…已充分證明對（購債計畫的）比例議題經過審慎考慮。」

在德國法庭裁決出爐後，德國政府已收到歐洲央行提供的說明文件。蕭茲在信中說：「從提供的資料來看，歐洲央行管理委員會的決定，完全符合聯邦憲法法庭5月5日裁決的要求。」

歐洲央行並未直接回應德國法庭的要求，而是在本月25日公布的本月4日政策會議紀錄中透露，央行官員在會中公開討論購債計畫的比例問題。德國財長致函議長的信也是在隔天發出。

和歐洲央行關係密切的消息人士另透露，歐洲央行官員決定將原本保密的資料提供德國政府和國會，以證明購債計畫並未超出合理範圍。

© 2020 AFP