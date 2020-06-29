法國非裔青年偵訊時死亡 姐姐反警察暴力獲獎

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（法新社華盛頓28日電） 法國非裔青年特拉奧雷4年前在偵訊時離奇死亡，成為警察疑似濫權暴力事件之一。特拉奧雷的姐姐艾薩致力於追查真相，今天獲頒黑人娛樂電視網全球優秀大獎。

艾薩（Assa Traore）感謝專門為非裔美國人和少數族裔人士設立的美國黑人娛樂電視網（BET），對於獲頒黑人娛樂電視網全球優秀大獎（BET Global Good Awards），她稱之為「對我們奮鬥的認可」。

她在虛擬頒獎典禮上播放的影片中說：「這是對所有受害者的認可，也是對所有為真相和正義奮鬥家庭的認可。」

根據BET頻道網站介紹，這個獎項是「BET用來表彰那些利用自己的平台追求社會責任和善行，以及致力促進全球黑人社區福利的公眾人物」。

艾薩的弟弟特拉奧雷（Adama Traore）過世之前，她從來沒有參加任何一項社會運動。

35歲的艾薩同時也是3個小孩的母親，在美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）被白人警察以膝蓋壓制後頸致死後，她成為全球反警察暴力和種族主義鬥爭的核心人物。

艾薩宣稱她的弟弟遭警察殺害後，4年來參加活動、組織示威抗議、公開演說，並接受多次的媒體訪問。特拉奧雷死亡案仍在調查中。

長期以來特拉奧雷的死亡一直是被法國以外國家所忽視的地方事件，但是佛洛伊德的死亡讓特拉奧雷的問題引起全球注意。

數千人6月初在巴黎遊行，另外有數百人走上法國街頭，反對種族主義。

艾薩上周六告訴法新社：「為了我的弟弟，我將改變一切我可以改變的」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP