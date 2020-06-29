疫情延燒NBA仍訂7月複賽 籃網錢德勒宣布不打

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（法新社洛杉磯28日電） NBA訂7月複賽，但2019冠狀病毒疾病卻持續延燒，布魯克林籃網前鋒錢德勒今天表示，因為疫情造成安全疑慮，複賽他將不會打。

錢德勒（Wilson Chandler）告訴體育電視頻道ESPN，他決定多花點時間陪伴家人，而選擇不參加美國職籃NBA將在奧蘭多進行的複賽。

錢德勒告訴ESPN說：「做出不和隊友並肩作戰的決定是非常艱難的，但家人的健康與福祉必須擺在首要的位置上。」

「感謝籃網球團能理解並支持我的決定，我會關注將前往奧蘭多的籃網，並為他們加油。」

在NBA本季賽事因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而於3月停擺前，錢德勒打了35場比賽，平均可有5.9分、4.1籃板。

目前已經有一些NBA球員表態不會參加在佛羅里達州進行的複賽，他們包括波特蘭拓荒者的亞瑞薩（Trevor Ariza）、華盛頓巫師的貝坦斯（Davis Bertans）、洛杉磯湖人的布萊德雷（Avery Bradley）、達拉斯獨行俠的考利-史坦（Willie Cauley-Stein），錢德勒是最新的一人。

錢德勒2007年球季棄學投入NBA選秀，在首輪第23順位被紐約尼克選中，2010年球季轉到丹佛金塊，2018年球季遊走費城76人、洛杉磯快艇，2019年球季加入布魯克林籃網。

NBA各隊7月7日將前往奧蘭多展開訓練，賽季將在7月30日恢復進行。

© 2020 AFP