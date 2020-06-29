美多州確診數狂飆 加州酒吧才剛恢復營業又被迫關門

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（法新社華盛頓28日電） 美國多州鬆綁防疫措施後確診數狂飆，在最南端的佛州，州長承認當地有「爆炸性」的新增染疫人口，過去24小時有9585起確診病例，而加州酒吧則是才剛恢復營業又面臨被迫關門的命運。

多月來防疫在家悶壞了的年輕人，沒戴口罩就湧入佛州海灘和酒吧，完全沒有保持社交距離。

邁阿密因此宣布，7月4日美國國慶日假期期間海灘、酒吧都將不對外開放。

而在西岸的加州，洛杉磯和另外6個郡的酒吧今天再度被迫歇業。這7個郡居民約1350萬，占整州人口的1/3。

州長紐松（Gavin Newsom）推文說：「由於疫情升溫，州政府下令弗瑞斯諾（Fresno）、帝國（Imperial ）、克恩（Kern）、國王（Kings）、洛杉磯、聖約金（San Joaquin）和杜萊爾（Tulare）等郡的酒吧暫停營業。」

加州州政府允許酒吧於本月12日起恢復營業，但地方當局有最終決定權，而美國第2大城洛杉磯的酒吧19日才剛開始重新開放。

而約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University ）疫情地圖顯示，全美確診病例如今已突破254萬7600多例，其中有12萬5000多人病故，死亡人數高居世界第一。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP