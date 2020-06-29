聯合國專員：以色列並吞約旦河西岸計畫違法

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（法新社日內瓦29日電） 聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今天指出，以色列並吞約旦河西岸（West Bank）部分佔領區的計畫明顯「違法」，可能造成「災難性」後果。

以色列政府打算自7月1日起啟動兼並約旦河西岸屯墾區及約旦河谷（Jordan Valley）的計畫，各界促請以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）懸崖勒馬，巴舍萊也加入這股反對聲浪。

巴舍萊發表聲明表示：「這起並吞是違法的，無庸置疑。任何兼並行動．無論是並吞約旦河西岸的30%或5%，都屬違法。」

她敦促以色列「聆聽國內前高級官員、將領及全球各地的眾多聲音」，並且警告以國「不要朝着這條危險的道路前進」。

巴舍萊籲請以色列改變方向，並警告「並吞帶來的衝擊將持續數十年，將對以色列及巴勒斯坦人造成極大傷害」。

她強調：「無法預測並吞行動的確切後果。但對於巴勒斯坦人、對以色列本身及對更廣泛的地區，這些後果可能具有災難性。」

專家警告，若以色列不顧反對繼續兼並約旦河西岸佔領區，與主要阿拉伯國家已獲改善的關係恐受破壞，且將與歐洲大國關係疏遠，但實際外交代價仍不確定。（

© 2020 AFP