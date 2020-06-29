菲律賓漁船和中國貨輪相撞 至少12菲人失蹤

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（法新社馬尼拉29日電） 菲律賓媒體報導，菲國一艘漁船與一艘中國貨輪相撞，造成至少12名菲國人失蹤。

根據菲律賓每日詢問報網路版（Inquirer.net）和網路媒體Rappler報導，昨天晚間的這起事件發生在菲律賓西明多羅省（Occidental Mindoro）西北外海。

這兩家菲律賓媒體都是引述菲國海岸防衛隊消息報導，但每日詢問報稱12人失蹤，Rappler則報導12名船員和公司2名僱員失蹤。

Rappler報導，和菲律賓漁船相撞的船隻是中國貨船；每日詢問報則報導這艘船懸掛香港旗幟。

每日詢問報引述海岸防衛隊南塔加洛區（Southern Tagalog）指揮官帕諾皮歐（Leovegildo Panopio）表示：「我們（小隊）抵達現場時，看到翻覆的船隻，但沒看到任何人。」

帕諾皮歐表示，由於晚間洋流強勁不利搜尋，將於白天恢復搜救行動。這起事件發生在距離帕盧安市（Paluan）24公里的外海。

法新社報導，6月9日一艘中國籍拖網漁船在更往西南方300公里、鄰近中菲都聲稱擁有主權的南海地區，撞沉一艘菲律賓船隻，22名菲律賓人被越南漁民救起。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因淡化這起事件，稱整起事件是「意外」，並接受北京提出共同調查的建議，而遭外界批評袒護北京。

© 2020 AFP