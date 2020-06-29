NBA球員可望獲准 將訴求穿上身

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（法新社洛杉磯28日電） 美國職籃NBA球員為聲援社會正義與慈善事業等，盼將球衣上的姓名換成相關訊息，對此聯盟可望在複賽時，讓球員如願穿上有相關標語的球衣。

NBA奧克拉荷馬雷霆隊後衛保羅（Chris Paul），也是NBA球員工會主席，他告訴ESPN旗下運動網站The Undefeated，球員正和聯盟討論這項提議。

報導指出，球員的球衣將可以帶有諸如「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）、「我無法呼吸」（I Can't Breathe）等訊息，這些都是佛洛伊德（George Floyd）之死引發的抗議活動中常見的口號。

非裔男子佛洛伊德涉嫌以假鈔購物，明尼阿波利斯市（Minneapolis）警方前往處理時，一名白人員警以膝蓋壓頸的方式制伏佛洛伊德，壓制時間近9分鐘，即便他曾向員警表示自己無法呼吸，但不被接受，最後因此喪命。佛洛伊德之死被視為因種族而起，讓反種族歧視與警察暴行的示威活動在全美，乃至全球各地延燒。

保羅告訴The Undefeated：「我們只是試着繼續闡明聯盟成員日復一日、不斷在討論的各種社會正義議題。」

「有人擔心一旦NBA在奧蘭多複賽，大家就會忘了這些有關社會正義的事，但有了這樣的球衣，事情不會就此煙消雲散。」

保羅強調，不會強迫任何球員要利用球衣表態。

保羅指出：「和我討論過的人都十分期待。」他並說，他對此充滿熱情與期待的原因，是因為這能為弱勢發聲。

© 2020 AFP