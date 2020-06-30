受疫情衝擊 日本5月失業率攀升至2.9%

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（法新社東京30日電） 日本今天公布的官方數據顯示，5月失業率上升至2.9%，為連續第3個月攀升，主因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊這個全球第3大經濟體。

日本5月失業率比4月增加0.3個百分點，顯示日本2015年來首見的經濟衰退已開始衝擊勞動市場。

另一個備受關注的指標顯示，每100名求職者有120 個職缺供選擇，4月則有132個空缺，求才求職比從上月的1.32降至1.2，創2015年7月以來低點。

相較於美國等大型經濟體有數以百萬計的新增失業人口，日本似乎挺過疫情造成的經濟混亂狀況。

不過，經濟學家說，由於勞動力持續短缺阻礙公司發展，還有數以百萬計的民眾努力保住不穩的臨時合約，日本經濟狀況不如數據顯示的樂觀。

分析師也指出，5月的2.9%失業率可能沒有涵蓋到放棄求職而離開勞動市場的數百萬人。

這波疫情沒有對日本造成特別嚴重的衝擊，死亡病例僅不到1000例，確診病例累計約達1萬9000例。

日本也沒有祭出強制封鎖令，政府僅要求民眾待在家中，而大多數的民眾都遵照政府指示防疫。

不過，由於日本關閉邊界，觀光業與消費者支出都受到衝擊。

為提振經濟，日本政府與中央銀行推出數兆日圓的刺激方案與低利貸款，同時維持超級寬鬆的貨幣政策。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP