川普提名大會改至佛州大城 當地宣布強制戴口罩

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（法新社邁阿密29日電） 共和黨先前因不滿北卡的夏洛特防疫管太嚴，把預定8月提名川普參選連任的全國代表大會改到佛州的傑克森威爾市，不過傑克森威爾今天仍因疫情復燃，宣布要強制戴口罩。

在北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）落實嚴格社交距離措施後，共和黨本月稍早才決定將提名川普連任的全國代表大會改到佛羅里達州的傑克森維爾市（Jacksonville）。

位於美國南方的佛州疫情加劇，迫使州內恢復部分封鎖及其他防疫規範，傑克森維爾市因此宣布強制戴口罩的新規定。佛州衛生部門今天通報新增5266起確診及28例死亡，全州累計14萬6341人染疫、3447人病故。

傑克森維爾市政府在聲明中說：「傑克森威爾市今天下午5時起，要求在公共與室內場所，以及其他無法維持社交距離的場合都需強制戴口罩。」

聲明呼籲民眾「持續盡到個人防疫責任，共同協助遏止病毒擴散。」

共和黨6月11日才決定要把向來大廳會擠滿數千名黨員的提名大會移至傑克森威爾市，痛批夏洛特所設的嚴格防疫規定。川普當時還罵北卡州州長古柏（Roy Cooper），批評他還固執於「原地避難」模式而寸步不讓。

© 2020 AFP