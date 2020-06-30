強制新疆婦女絕育 蓬佩奧：中國不人道應即終止

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（法新社華盛頓29日電） 華府智庫今天發布一項報告，質疑中國在新疆強制婦女絕育，恐已達聯合國所定義的「種族滅絕行動」。美國國務卿蓬佩奧今天聲明要求中國共產黨立即終止這種不人道作為。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天聲明中強調德國學者曾德恩（Adrian Zenz）對中國新疆地區境況所作的研究報告。這項報告由華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）發布。

他說，這份報告令人「震驚」又「不安」，顯示中共正使用強制絕育、強迫墮胎和強制性家庭計畫，來對付少數族裔穆斯林。

蓬佩奧指出，報告所述符合中共數十年來所作所為，「完全無視於基本人類尊嚴與人命關天」。

他表示：「我們呼籲中國共產黨立即終止這些恐怖作為，並呼籲所有國家與聯合國一起，致力遏止這種非人道虐待。」

曾德恩報告指出，中國政府文件的分析顯示，新疆人口的自然成長已經「急劇地」下滑。他說，在兩個最大的維吾爾族穆斯林轄區，2015年至2018年間的人口成長率大減84%，2019年更進一步下降。

報告說，這些調查結果引發嚴重關注，即北京在新疆的政策是否代表已達到聯合國所定義的「種族滅絕行動」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP