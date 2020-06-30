德法領袖商定 推振興基金復蘇歐洲經濟

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德國梅塞堡29日電） 德國總理梅克爾與法國總統馬克宏今天倡議，為歐盟設立「強大」且「有效」的規模達7500億歐元（約新台幣25兆元）振興基金，重振受疫情重創的歐洲經濟。

馬克宏（Emmanuel Macron）與梅克爾（Angela Merkel）是在梅塞堡（Meseberg）的德國政府度假設施舉行會談。當前歐洲經濟遭逢自第二次世界大戰以來最嚴重危機，德國將在7月1日擔任歐盟輪值主席。

在這場於梅塞堡舉行的會談，雙方領導人推動歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）所提的7500億歐元振興基金。

德法領導人擘畫這筆基金的架構，不過仍遭遇如荷蘭與奧地利等「節儉國家」（frugal nations）反對。

梅克爾表示，只要受惠國採取行動改善國內經濟，，或許可安撫有疑慮的國家。

為因應這波疫情危機，遭受重創的南歐國家像是義大利與西班牙，呼籲歐盟鬆綁支出限制。

這這項基金將提供補助金，給予2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的國家，不具償還義務，是德國政府的政策大轉彎。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP