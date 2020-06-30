承認殖民統治造成傷害 比利時國王向剛果懊悔

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布魯塞爾30日電） 比利時國王菲力普代表他的國家，為往昔比利時殖民統治非洲剛果期間所造成的傷害，首次表示「深感懊悔」。

今天是剛果民主共和國（民主剛果）獨立60周年紀念日，菲力普（King Philippe）致函民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）表示：「我要對過去的創傷表達深感懊悔，如今這些創傷的傷痛，藉着仍存在於我們社會的歧視而再次出現。」

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）上月被美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）員警逮捕時喪命，再度引發比利時對於本國殖民歷史的爭辯。

歷史學家表示，數以百萬計源自現今剛果民主共和國一帶的非洲人被殺害、傷殘或染病喪命，當時他們在屬於已故比利時國王利奧波德二世（King Leopold II）的橡膠園裡工作。

菲力普說，那段時期「暴力與殘忍的犯行，困擾着我們的共同記憶，隨後的殖民統治時期（1908年至1960年）也造成痛苦與羞辱」。但菲力普沒有提及利奧波德的名諱。

菲力普表示，為了撫平這樣的記憶，他將對付所有形式的種族主義，並說他要鼓勵比利時國會開始反思這個問題。

利奧波德二世的主政時期自1865年至1909年。最近幾周在比利時境內，數尊他的雕像被塗鴉或者被抗議民眾拆毀，還有人發起把雕像拆除的請願。

為了平息眾怒，部分機構已拆除民眾眼目所及的半身像或雕像。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP