疫情衝擊奧克蘭APEC峰會 紐西蘭：改線上舉行

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（法新社威靈頓30日電） 2021年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國紐西蘭今天表示，APEC非正式領袖高峰會議將改為線上舉行，以避免旅行造成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染風險。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，將原訂於奧克蘭舉行的峰會改為線上進行，是因應疫情危機的「務實」作法。

皮特斯在聲明中說：「新型冠狀病毒疾病已對我們國際外交工作造成嚴峻衝擊。」

「以目前全球的情況來看，規畫自2020年底開始有大量高階賓客到訪紐西蘭是不切實際的。」

法新社報導，原估將有超過2萬人到訪紐西蘭，參加明年11月舉行、有21個成員國的亞太經合會及眾多相關會議。

皮特斯說：「若現場舉辦APEC會議，預料2020年底後將有數以千計的人進入紐西蘭，其中有些是來自疫情熱點。」

他表示：「我們無法保證這些人員將可不經過檢疫隔離就入境紐西蘭。」

奧克蘭預定會場在2019年10月發生大火而耽擱了施工，主辦單位一直難以在奧克蘭找到數量足夠的旅館房間，如今改為線上舉行，緩解令人頭疼的問題。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP