紐時：川普2月就接獲俄懸賞殺美軍情資

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（法新社華盛頓30日電） 紐約時報今天引述不具名官員指出，美國總統川普早在2月即收到據稱俄羅斯懸賞阿富汗好戰分子殺害美軍的書面簡報。

愈來愈多媒體報導聲稱，川普獲悉俄羅斯軍事情報人員向與塔利班（Taliban）有掛鉤的好戰分子提供獵殺美軍的賞金並支付現金，但卻沒做出相關反應，川普因此面臨外界要求解釋的強烈呼聲。

紐時引述兩名不具名官員的說法報導，川普2月底的每日書面簡報中曾提到俄羅斯提供賞金一事。美國有線電視新聞網（CNN）也有相同報導，但引述另一官員說法，稱這份文件是在「春季」提出。

川普不會經常閱讀每日簡報已眾所周知，他比較依賴保守派媒體對當天重大議題的報導；據稱會有情報官員每周會對他提出3次口頭簡報。

官員告訴紐時，重要的是，關於俄羅斯提供賞金的情報評估事關重大且可信，重要到中央情報局（CIA）機密的全球情報評論（World Intelligence Review）曾在5月4日的文章中提到。

白宮今天向一小群共和黨國會議員說明立場，但民主黨籍國會領袖要求情報圈向所有國會議員發表簡報。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在寫給國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）與中情局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）的信中提到：「目前浮現的問題是，總統是否聽取過簡報，如果沒有，原因是什麼，還有為什麼沒向國會簡報。」

© 2020 AFP