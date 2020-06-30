美中經濟數據亮眼 亞股終場收紅

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（法新社香港30日電） 中國和美國經濟數據表現亮眼，有助抵銷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數增加與一些國家恢復封鎖措施等利空消息衝擊，亞洲股市今天在交易者樂觀情緒高漲下，終場勁揚收高。

近幾個月各國逐步解封，激勵全球股市走揚。投資人看好在各國政府和中央銀行挹注大筆資金下，今年全球經濟預料衰退後將迅速復原。

美國昨天公布，5月待過戶成屋銷售較4月激增44%，增幅創歷史新高。美國達拉斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Dallas）也公布調查，6月製造業活動大幅回溫。種種消息帶動美國股市昨天勁揚收紅，提供亞股今天上漲動力。

此外中國今天公布，6月製造業採購經理人指數（PMI）較5月回升，且優於預期；非製造業PMI也比預期好。

全球前兩大經濟體數據表現亮眼，帶給投資人亟需的希望，期待在歐洲帶頭下，全球各地陸續恢復經濟活動，將有助經濟情況加速反彈。

東京股市今天收漲1.3%，雪梨股市收高1.4%，威靈頓股市勁揚1.8%，上海股市收漲0.8%，香港股市收高0.5%，台北和首爾股市收漲0.7%，新加坡股市收高0.6%，馬尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全數收紅。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP