義大利北部村莊逾40%染疫居民無癥狀

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎30日電） 國際科學期刊「自然」（Nature）今天發表的研究指出，義大利北部一座村莊有逾40%的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫居民沒有癥狀，顯示無癥狀帶原者可能是顯着傳染者。

義大利沃尤格尼歐村（Vo'Euganeo）有3200名居民，於2月底通報國內染疫死亡首例，隨後實行了兩周的封鎖措施，研究人員得以在此期間對逾85%居民進行病毒檢測。

研究人員發現，隔離措施開始之際有2.3%的居民染疫，相較之下封鎖措施結束時僅1.2%居民染疫，且確診居民中逾40%無癥狀。

研究作者表示，他們的研究顯示，迅速隔離及大規模檢測，能有效消除沃尤格尼歐村的疫情。

共同領導研究的義大利帕多瓦大學（University of Padua）分子醫學系兼倫敦帝國學院生命科學系教授克利桑提（Andrea Crisanti）指出：「檢測所有居民，無論他們有無癥狀，提供了控制疾病傳播的方法，並能防止疫情失控。」

研究團隊發現，無癥狀的2019冠狀病毒疾病帶原者，與發病患者的病毒載量相似，顯示他們本身雖然沒有發病，但仍可能散播病毒。

參與這項研究的帕多瓦大學專家拉韋佐（Enrico Lavezzo）表示：「即使是無癥狀感染者，也有可能助長病毒傳播。」

© 2020 AFP