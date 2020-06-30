聯合國專員控中國威嚇記者 遏止批評防疫聲浪

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（法新社日內瓦30日電） 聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天表示，中國和俄羅斯等國家把2019冠狀病毒疾病疫情當成箝制言論自由的工具，威嚇記者、部落客和民運人士，目的是為阻止他們批評當局應對疫情的方式。

巴舍萊（Michelle Bachelet）指出，中國、俄羅斯、科索沃和尼加拉瓜等國「威嚇記者、部落客和民運人士，特別是在地方層級，目的明顯是為阻止他們批評當局因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的方式」。

針對埃及「對言論自由施以嚴格限制」，以及薩爾瓦多「過度和任意執行」疫情因應措施，巴舍萊也表示擔憂。

巴舍萊在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）第44屆會議說：「審查制度和言論定罪可能壓制應對疫情大流行所需的重要訊息。」

巴舍萊表示，各國領袖與民眾維持「一貫、可信和基於事實的溝通」，是至關重要的事。她還稱讚韓國在疫情應對上采「開放」方式。

她說：「相反的，在白俄羅斯、巴西、蒲隆地、尼加拉瓜、坦尚尼亞和美國等國家，我擔心當地否認病毒散播事實，以及在關鍵議題上越來越對立，可能破壞防疫工作，加劇疫情嚴重性。」

© 2020 AFP