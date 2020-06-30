脫北者傳單惹怒北韓 俄羅斯大使：因侮辱金正恩夫人

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（法新社莫斯科30日電） 俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）表示，北韓對於從南韓投放的反平壤傳單感到憤怒，是因為傳單中有對北韓領導人金正恩妻子李雪主的「下流、侮辱性」描繪。

法新社報導，北韓當局近幾周發表一連串尖酸刻薄的譴責，抨擊叛逃到南韓的脫北者，把反北韓傳單越界投放到北韓境內。這些傳單通常附在氣球上，或置於漂在水上的瓶子中。

馬歇各羅昨天告訴俄羅斯新聞社塔斯社（TASS），這些傳單帶有特殊種類的下流、侮辱性文宣，目標鎖定金正恩之妻李雪主。

另外，馬歇各羅還表示，這些文宣的修圖「方式相當低級」。對於北韓而言，這些文宣是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

馬歇各羅也駁斥猜測，指稱金正恩胞妹金與正並未受訓接掌下任北韓領袖。金與正是金正恩的主要顧問，自6月初以來，她一直代表平壤就這些傳單激烈抨擊南韓。

金與正曾警告，很快就會看到開城工業區兩韓聯絡辦公室「灰飛煙滅」，數天後北韓就炸毀這個辦公室。之後金與正還稱南韓總統文在寅「噁心」且顯然「發瘋」。

馬歇各羅指出，金與正雖有「極佳的政治及外交政策經驗」，但她仍「相當年輕」，「絕對沒有理由推斷她正受訓」接掌大位。

© 2020 AFP