舉家搬遷秘魯討生活 委內瑞拉一家14口全染疫

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（法新社利馬30日電） 兩年前從委內瑞拉搬到秘魯的耶南德茲一家14口，原本滿心期待認為好日子即將到來，不料新型冠狀病毒殘酷粉碎他們的夢想，老祖父染疫不治後，全家人也跟着一個一個罹病。

44歲的威爾默．耶南德茲（Wilmer Hernandez）躺在首都利馬（Lima）南部狹窄的家中，臉上罩着氧氣罩，氣喘籲籲地說：「我的生命似乎逐漸消逝。」

●夢想粉碎 父親節痛失親人

他63歲父親老耶南德茲（Wilmer Arcadio Hernandez）本月21日父親節當天，不敵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病逝。世界多國是在6月的第三個星期日慶祝父親節。

威爾默37歲妻子、擔任護理師的狄加度（Ruth Delgado）說：「我丈夫把氧氣讓給父親用，但很不幸，他已病得太重。」

疫情爆發前，秘魯是拉丁美洲成長最快速的經濟體之一；反觀委內瑞拉經濟崩盤，促使80多萬人出逃，只求能過着更好的生活，而耶南德茲一家是其中之一。

跟大多數的人一樣，他們經由陸路，行經哥倫比亞與厄瓜多抵達秘魯。

耶南德茲一家以巴士當作交通工具，14口人包括威爾默夫妻、9名子女、老耶南德茲與孩子們的其中兩位叔伯。

●好日子不長久 人生一夕變色

在委內瑞拉西部城鎮巴基西梅托（Barquisimeto）老家，威爾默以擔任街頭樂隊主唱維生，在各大派對與公司活動中表演。

到了利馬，威爾默與其中一個兒子繼續在街頭演奏，其他成年家庭成員則以開計程車或在街頭擺攤維生。

他們在利馬一處公墓附近的貧困街區租了一棟3層簡陋磚屋，移居國外的日子其實並不錯，原本還以為會一步步更上層樓，沒想到爆發疫情，生活一夕之間出現改變。

狄加度告訴法新社：「從篩檢結果來看，我們之中只有6人染疫；但如果從癥狀來看，我們全都是陽性反應，從最小的6歲女孩到年紀最大染疫不治的公公，無人能倖免。」

「慢慢的，孩子們都病倒了。他們一個接一個染疫，家中一切全都改觀。現在最虛弱的是我的丈夫。」

秘魯約有28萬人感染病毒，迄今死亡病例累計超過9000例，是繼巴西之後，拉丁美洲疫情第2嚴重的國家。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP