蘇富比線上拍賣 英國畫家培根三聯畫高價成交

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（法新社紐約30日電） 因應疫情蔓延全球，蘇富比首次舉辦無觀眾並向全球競標者線上直播的拍賣會，英國畫家培根（Francis Bacon）的三聯畫，以8460萬美元（約新台幣25億元）價格成交。

這幅拍賣成交的畫作，受希臘悲劇之父埃斯庫羅斯（Aeschylus）的劇作「奧瑞斯提亞」（Oresteia）啟發，是培根在1962年至1991年之間創作的28幅大型三聯畫之一。三聯畫是由3個部分組成的畫作。

此三聯畫原先由一位挪威籍藝術品收藏家珍藏，估計價值約6000萬至8000萬美元。

蘇富比（Sotheby's）春季拍賣會通常能帶來數十億美元進帳，不過因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創紐約，蘇富比上月宣布，將從倫敦線上直播一系列現代與當代藝術品拍賣會。

蘇富比歐洲區主席巴克（Oliver Barker）形容這次拍賣會是「歷史性夜晚」，並介紹這是首次在沒有觀眾情況下舉辦的大型拍賣會。

培根畫作的競標約莫持續10分鐘，一名可能是來自中國買家在線上出價，另個不願透露身分的得標買家，則是透過電話向蘇富比在紐約的一位專家討價還價。

培根的另幅三聯畫「盧西安佛洛伊德肖像三習作」（Three Studies of Lucian Freud），2013年在紐約佳士得（Christie's）拍賣會以1億4240萬美元成交，成為拍賣史上最昂貴的10件畫作之一。

© 2020 AFP