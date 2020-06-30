西部片明星挨批種族歧視 川普為約翰韋恩辯護

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（法新社洛杉磯29日電） 美國加州民主黨籍人士稱西部片傳奇影星約翰韋恩生前發表過「種族主義」評論，要把這位銀幕硬漢的名字自橘郡一座地方機場中剔除，讓總統川普今天出面為偶像辯護。

法新社報導，橘郡民主黨在上周的決議文中表示，主演過「大地驚雷」（True Grit）等經典西部片的已故男星約翰韋恩（John Wayne），不但有着白人優越主義觀點，還反原住民、反LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別人士）。

橘郡民主黨人士援引1971年「花花公子」（Playboy）雜誌的一段訪問，說約翰韋恩當時表示「我認同白人優越主義」，且對於美籍非裔人士「5到10代前曾是奴隸，我並不感到內疚」。

26日的決議文說：「橘郡民主黨譴責約翰韋恩種族歧視及偏執的言論，並呼籲將約翰韋恩的名字和雕像從橘郡的機場移除。」

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）被白人警察以膝蓋壓制後頸致死後，美國各地掀起反種族主義示威浪潮，具有種族主義與殖民主義象徵的雕像與紀念碑紛紛遭拆除。

對於橘郡民主黨揚言拿約翰韋恩開刀，總統川普推文說：「啥事都沒幹的民主黨，現在要把約翰韋恩的名字從機場移除。真是蠢到不可思議。」

自稱是約翰韋恩「長期粉絲」的川普，2016年總統大選競選期間曾和這位銀幕牛仔代表人物的女兒艾莎（Aissa Wayne）在愛阿華州「約翰韋恩出生地博物館」（John Wayne Birthplace Museum）同台。

韋恩家族對花花公子雜誌訪談風波提出反駁，說那隻是「半個世紀前的一場單一訪談」，不能代表約翰韋恩的為人。

約翰韋恩的兒子伊森（Ethan Wayne）去年告訴美國有線電視新聞網（CNN）說：「根據一個斷章取義的訪談內容來評斷一個人是不公平的。」

© 2020 AFP