豬流感又來？中國發現新種病毒憂人傳人

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（法新社華盛頓29日電） 美國「國家科學院學報」（PNAS）今天刊登研究指出，中國研究人員發現一種新型豬流感，一旦突變，可能出現人傳人，引發全球大流行。

這種豬流感名為G4，是從造成2009年大流行的H1N1病毒株基因演變而來，帶有「會高度適應以感染人類的一切重要特徵」。

撰寫研究的中國疾病預防中心科學家表示，2011至2018年間，研究人員從中國10個省分的屠宰場與一間獸醫院中，採集3萬頭豬只的鼻腔拭子，並從中分離出179種豬流感病毒。這些病毒大多屬於一種自2016年起就在豬只間流行的新病毒。

研究人員接着用雪貂進行多種實驗。雪貂廣泛用於流感研究，因為它們會出現與人類類似的癥狀，像是發燒、咳嗽和打噴嚏。

研究人員觀察到G4具高度傳染性，會在人類細胞複製，在雪貂身上造成的癥狀，也比其他病毒更為嚴重。

檢測也顯示，人類從季節性流感得到的免疫力，不會讓他們對G4產生抵抗力。

根據血液檢測，已有10.4%的豬圈工作人員感染G4，另有4.4%的一般民眾似也感染，因此可知這種病毒或會從動物傳染給人，但目前尚無證據顯示會人傳人。

但專家擔心，若G4突變，變成可人傳人，恐將引發全球性的疫情。

研究作者寫道，「人類感染之後，G4恐會更適應人類，增加人類感染大流行的風險」，他們呼籲採取緊急措施，密切注意會接觸豬只的人員。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP