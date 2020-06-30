買家及時出手 澳洲聯合新聞社免於收攤

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（法新社雪梨30日電） 由慈善家主導的一個財團與「澳洲聯合新聞社」（Australian Associated Press）股東達成收購協議，讓這家媒體在最後一刻免於收攤命運。

這項交易在29日晚間底定。3個月前，澳聯社員工被告知，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響經濟，讓媒體圈的挑戰加劇，澳聯社將會停止營運。

包括新聞集團（News Corp）前執行長托納（Peter Tonagh）在內組成的投資集團，透過電子郵件告訴澳聯社員工，他們有「共同目標，那就是維護澳洲媒體多樣性的渴望。」

他們說：「我們認為要達到這個目標最好的方法，是確保澳聯社新聞網長久持續的發展，並對所有澳洲人關心的議題，提供獨立、有品質的新聞。」

今年3月，澳聯社的大股東、梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的「新聞集團」以及廣播和報業集團「九號娛樂集團」（Nine Entertainment Co.）突然決定收手，引發人們對澳洲媒體進一步集中化的擔憂。

但數周後，好幾項收購報價讓澳聯社原訂6月26日停止營運的計畫暫緩。

易主後，澳聯社將保有其名繼續營運，現有180個職位預計約半數會遭到裁撤，因為收購澳聯社的財團表示，在7月31日完成接手後，將會以較小規模的方式營運。

© 2020 AFP