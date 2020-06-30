魔術球星福尼耶 : 對NBA複賽安全規畫有信心

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（法新社洛杉磯記者29日電） 即使佛羅里達州近日爆發新一波新型冠狀病毒確診增加，美國職籃NBA奧蘭多魔術隊球星福尼耶（Evan Fournier）仍相信，7月應能順利複賽。

佛州已成為美國疫情重災區，近日確診人數驟增，但NBA正準備7月30日於佛州奧蘭多的迪士尼世界（Disney World）複賽。

福尼耶受訪時告訴法新社，雖然近期疫情加劇讓人擔心，但不影響NBA複賽的準備工作。

27歲的福尼耶說：「疫情複發的確使人憂心，但其實影響不大。看到確診病例日益增加，反而會提醒自己要更小心。」

22支參加複賽的球隊預計在奧蘭多待到賽季結束，比賽在封閉球館開打，確保隊職員與外界零接觸，且每日定期檢測。

福尼耶相信聯盟的安全準則能提供足夠保護，他說：「聯盟承擔高風險複賽，會祭出最高等級的防護措施。聯盟會為我們省去麻煩，讓我們每天都感到安全。」

NBA也擔保會要迪士尼員工接受額外篩檢，這也讓福尼耶更加放心，「這樣很好，說實在的，一開始規畫給他們的防疫措施根本在亂來。」

不過福尼耶也坦言，經濟考量才是球員們會接受聯盟複賽的背後主要動力。

© 2020 AFP