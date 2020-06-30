齊默曼、羅斯憂疫情影響 退出國民爭衛冕陣容

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（法新社華盛頓29日電） 尋求衛冕美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍的華盛頓國民，陣中好手齊默曼、羅斯擔心疫情帶來的影響，決定退出本季的出賽陣容。

繼亞利桑那響尾蛇投手李克（Mike Leake）後，齊默曼（Ryan Zimmerman）和羅斯（Joe Ross）也決定不參加2020年球季。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致MLB球季延後開幕並「縮水」後，而李克是第一位確定不打複賽的大聯盟選手。

兩度入選參加明星賽的齊默曼，上季因傷只出賽52場，打擊率2成57，有6支全壘打、27分打點的表現。在華盛頓國民於上季世界大賽打滿7場擊敗休士頓太空人奪冠的系列賽第1戰，齊默曼曾揮出一支全壘打。

生涯15個球季都在國民的35歲一壘手齊默曼，有3個小孩和患有多發性硬化症的母親。

齊默曼在聲明中說：「經過深思熟慮後，考量到我的家庭狀況，我有3個小孩，其中一個是新生兒，母親則屬染疫高風險族群，我決定不參與2020年球季。」

「當然，我十分樂於追求連兩座世界大賽冠軍，但有鑒於不同以往的球季，這對我和我的家庭來說是最好的選擇，而我衷心感謝球團能了解並支持我的想法。」

MLB不久前才做出決定，將於7月1日開始季前訓練，賽季預計在7月23日或24日開打，例行賽各隊將打60場比賽，球員薪水按比賽場次的比例給付，齊默曼若出賽，約能領到230萬美元（約新台幣6847萬元）。

齊默曼說：「我得說清楚，我還沒有要退休，我還沒決定2020年球季後的事。但今年，我會待在家保持安全，並像任何人一樣，努力為國民衛冕冠軍加油。」

國民棒球事務營運總裁黎卓（Mike Rizzo）說：「齊默曼和羅斯為了自己和摯愛的健康與安全，決定不參與2020球季。我們100%支持他們今年不打的決定，我們會懷念他們出現在休息區的樣子，和在場上的貢獻。」

© 2020 AFP