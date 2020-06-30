Fed主席：美國經濟復蘇取決於疫情控制

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（法新社華盛頓29日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，美國經濟開始回溫較預期來得早，但經濟的復蘇仍有賴疫情控制和政府提供援助的努力。

法新社報導，鮑爾發表這番評論的時間點，就在德州和佛羅里達州等美國西、南部州感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，被迫再度實施防疫封鎖措施之際。鮑爾說，鬆綁防疫措施，重啟經濟，恢復商業活動，帶動5月支出和聘僱攀升。

在當局祭出的防疫措施造成全國經濟活動停擺下，美國4至6月季度國內生產總值（GDP）恐出現歷來最大的萎縮。但鮑爾在明天聯邦眾議院金融服務委員會（Financial Services Committee）聽證會前準備好的證詞文稿中表示：「我們已進入一個新的重要階段，且比預期還早。」

鮑爾雖樂見經濟「回溫」，但他警告說，疫情控制仍是一大挑戰。

鮑爾指出：「經濟前方的道路仍有諸多不確定性，很大部分將取決於我們能否成功控制疫情。」

「在大眾能安心重新從事廣泛的活動以前，經濟不太可能全面復蘇。」

鮑爾明天將與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）出席眾院聽證會，討論3月底通過的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）。根據此法，政府將對企業和家庭提供龐大貸款援助。

鮑爾說，這些包括一連串貸放和央行收購債券在內的計畫至關重要。

他再次強調，經濟走下坡在社會上造成不一的衝擊，對低收入家庭、非裔和西語裔美國人的傷害「已達難以用文字形容的痛苦程度」。

「（經濟）前進之路也有賴各級政府的政策行動，以提供紓困，並根據需要提供經濟復蘇的援助。」（譯者：徐睿承/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP