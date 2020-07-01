伊朗德黑蘭診所瓦斯罐爆炸 19人罹難

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（法新社德黑蘭30日電） 伊朗半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）報導，首都德黑蘭北部一家診所今天發生強烈爆炸，至少19人喪命。

國營電視台報導，這起發生在Sina At'har健康中心的爆炸案造成周圍建物毀損，在夜幕中冒起濃厚黑煙。

德黑蘭緊急醫療服務機構在聲明中表示：「Sina At'har健康中心傳出火警，接着於晚間8時56分通報發生爆炸案。已立即出動醫療單位。」

聲明還提到，已證實13人死亡；另有6人受傷並轉送到一家醫院。

德黑蘭消防隊發言人馬勒基（Jalal Maleki）說，消防員在兩小時後撲滅火災，又發現6人死亡，累計死亡人數達到19人。根據國營電視台消息，死者中有15人是女性。

馬勒基在電視訪問中說，診所地下室的瓦斯罐起火，引發爆炸；部分罹難者在上面幾層的手術室里，有些是正在接受手術的患者，有些是陪伴患者的人，「很不幸地，他們因高熱及濃煙而喪生」。

4天前，德黑蘭東南方巴欽（Parchin）地區一座軍事綜合設施附近也因瓦斯漏氣而發生爆炸案，連德黑蘭也感受得到震動，但未造成傷亡。

外界懷疑巴欽一帶在進行可應用於核電的一般爆炸試驗，但伊朗否認。

© 2020 AFP