墨西哥國際航空在美聲請破產

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（法新社墨西哥市30日電） 拉丁美洲最大航空公司之一墨西哥國際航空公司（Aeromexico）今天宣布，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成「前所未見的衝擊」，已在美國聲請破產保護。

墨西哥國際航空公司在聲明中表示：「我們已根據美國破產法第11章啟動自願性程序，進行財務重組。這道法律程序將不會影響航空公司的營運。」

拉丁美洲兩大航空公司南美航空集團（LATAM）和哥倫比亞航空公司（Avianca）陸續於5月宣布破產後，墨西哥國際航空公司也不敵疫情影響。南美航空集團為智利國家航空（LAN Airlines）和巴西天馬航空（TAM Airlines）2012年合並組成。

墨西哥國際航空公司執行長孔內薩（Andres Conesa）說：「我們會致力採取必要措施，自願進入破產法第11章程序，來變得更強壯和更有韌性，以保障我們的未來」

破產法第11章這道法律程序允許企業進行財務重組，並在美國法院監督下營運，同時保護他們免受債權人討債，得以讓他們繼續營運。

國際航空運輸協會（IATA）預估，拉丁美洲各大航空公司將需要花最多3年時間，才能將航班和乘客量恢復到疫情前的水準。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP