川普批准裁減9500駐德美軍計畫

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（法新社華盛頓30日電） 美國國防部今天表示，總統川普已經批准削減9500名駐德美軍的計畫。在歐、俄仍處對峙的情況下，美國計畫減少駐德美軍，引發柏林當局和北約盟邦關切。

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）說，這項舉措是為了重新配置部隊，以「增加對俄羅斯的嚇阻力、強化北大西洋公約組織（NATO），讓盟邦安心」，同時也將提升美國策略彈性。

川普的目標是將駐德美軍數量從當前的約3萬4500人，減至2萬5000人。

霍夫曼並未說明將從何時開始撤軍，也沒提到這些部隊是否將重新部署在其他北約成員國。

他說，五角大廈會在「接下來幾周」向國會簡報相關計畫，接着將與北約盟邦諮商未來發展。

五角大廈官員說，駐德美軍數量減少後，部分官兵可以常駐或輪調方式，駐紮在前東方集團（Eastern Bloc）國家，藉以對莫斯科當局釋出訊息。

俄羅斯2014年從烏克蘭手中兼並克里米亞（Crimea）地區後，北約對俄羅斯擴張主義恐日漸崛起感到憂心。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）上周造訪華府時，川普曾說，可能將部分美軍派往波蘭。

他說：「有些美軍將回國，有些則將派駐其他地方。波蘭可能會是其中一處地點。」

川普6月稍早宣布將裁減駐德美軍，理由是對德國不滿；在德國總理梅克爾（Angela Merkel）以疫情為由婉拒出席七大工業國集團（G7）高峰會後，川普痛批德國未支付足夠的國防費用，且在貿易上不公平對待美國。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP