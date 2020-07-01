德國支付公司爆醜聞又破產 將被分割出售

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（法新社美因河畔法蘭克福1日電） 德國支付服務商Wirecard爆發前所未有的醜聞，可能導致這個集團被分割出售。此前Wirecard的破產管理人說，有投資人相中這家公司有利可圖的業務部門。

Wirecard債權人組成的臨時委員會，今天正式同意在全球尋找買家，並確認律師傑斐（Michael Jaffe）擔任破產管理人。

傑斐稍晚發表聲明表示：「世界各地許多投資人已表達，有意收購在市場上成功的核心業務或獨立業務部門。」

總部在美國的Wirecard北美分公司（Wirecard North America）稍早曾表示，正尋求外來的買家。

Wirecard目前仍在藍籌股的DAX指數掛牌，上周股價暴跌約99%，截至6月26日交易價為1歐元（約新台幣33元），但因市場投機客押寶Wirecard破產，本周稍早股價已反彈至將近6歐元。

這個集團是在6月25日聲請破產，但表示將繼續交易。

Wirecard爆發19億歐元（約新台幣630億元）可疑帳務風波後，前執行長、創辦人布勞恩（Markus Braun）因做假帳罪嫌被捕，後來交保獲釋。

Wirecard表示，帳戶中消失的19億歐元很有可能根本就不曾存在，公司很可能是「大宗詐騙」的受害者。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP