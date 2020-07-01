疫情肆虐下 全球第2季恐流失4億個全職工作

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（法新社日內瓦30日電） 聯合國今天警告，冠狀病毒危機釀成的就業損失遠遠超過先前估計，全球第2季恐流失4億個全職工作，美洲情勢更是特別嚴峻。

國際勞工組織（ILO）在新研究中估計，在今年年中前，全球工時比去年12月少了14%，相當於大約4億個全職工作，是4月預估的兩倍多，也遠高於5月底估計的數字。

國際勞工組織4月時預測，今年第2季結束前，全球將損失6.7%的工作時間，5月底則預測將萎縮10.7%。

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）受訪時告訴法新社：「情況變得愈來愈糟，就業危機正在惡化。」他警告：「我們還沒度過這場危機。」

國際勞工組織說，新的數據反映出近幾周來，許多地區的情勢都在惡化，尤其是開發中國家。

報告顯示，全球93%的勞工所在的國家，仍受到某種形式的工作場所關閉所影響，而美洲正在實施最嚴格的防疫限制措施。

美國和拉丁美洲目前是疫情最嚴重的國家，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已在全球奪走50多萬條人命，超過1000萬人確診染疫。

賴德說，這場危機「在美洲尤為嚴重，全球就業機會流失情況最嚴重的地方就在美洲」。

國際勞工組織說，總的來說，美洲在第2季損失超過18%工時，相當於7000萬個全職工作。

研究發現，南美洲損失了20.6%的工作時間，北美洲則損失了15.3%。

相較之下，歐洲、阿拉伯國家和亞洲大多數地區損失約13%工時，非洲損失超過12%。

賴德說，在這場危機中，女性受到的衝擊更甚男性，恐使數十年來在兩性平等方面取得的進展受到影響，

他表示，「所有證據都顯示，女性受到的影響更甚男性」，此外，這場危機也可能加劇職場兩性不平等。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP