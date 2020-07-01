疫情衝擊 法國航空大砍7500人力

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（法新社巴黎30日電） 由於新型冠狀病毒疫情癱瘓航空旅運，法國航空計畫裁減7500個職位。

根據工會消息來源，法國航空（Air France）將在2022年年底前裁減7500個職位以降低營運成本，這在新型冠狀病毒疫情下顯得愈來愈急迫。

工會消息來源表示，被裁減的職位多數來自退休不補缺或自願離職，但也不排除解僱。工會將於7月3日與管理階層舉行勞動委員會會議。

在整體約4萬1000個全職職位中，估計法國航空將刪減約6500個職位、旗下地區性航空公司Hop!則將刪減1000個職位。

工會消息人士並未提到法荷航空集團（Air France-KLM）中的荷蘭皇家航空（KLM）是否也將刪減職位。整個集團的員工約有8萬5000人。

法荷航空集團單在今年第一季就虧損18億歐元，另還預警，業務營運要恢復到疫情爆發前的水準，可能須花數年時間。

近幾周，全球多家航空公司相繼宣布刪減職位，包括德國漢莎航空（Lufthansa）裁撤2萬2000個職位、英國航空公司（British Airways）刪減1萬2000個、美國達美航空（Delta Air Lines）刪減1萬個、澳洲航空公司（Qantas Airways）刪減6000個。

© 2020 AFP