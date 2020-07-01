疫情釀失業潮 微軟免費培訓數位技能

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（法新社舊金山30日電） 美國科技巨頭微軟（Microsoft）今天宣布一項免費數位技能培訓計畫，年底前全球將有2500萬人受惠。

這項計畫將提供非營利組織2000萬美元現金補助，並結合開源平台Github與求職社群網LinkedIn資源。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在部落格寫道：「如果經濟復蘇要安全且成功，其中一個要素是增加學習管道，供民眾進修未來工作所需的數位技能。」

史密斯又說：「若真要達成包容性復蘇，關鍵在於簡化數位技能學習管道，並開放給失業潮受害最深的低收入戶、婦女及弱勢少數族群。」

2000萬美元現金補助中，1/4將指派給社區型非營利組織，這些組織內部成員和服務對象皆為有色族裔。

史密斯認為：「這項計畫將彙聚公司所有資源。」他補充：「這項科技計畫奠基於數據和數位科技，內容涵蓋全面。」

聯合國今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對工作機會的衝擊比原先擔心的還更嚴重，其中美洲情勢特別嚴峻。國際勞工組織（ILO）最新研究估計，到了年中，全球工作時數會比去年12月減少14%，相當於4億個全職工作的時數。

ILO秘書長賴德（Guy Ryder）接受法新社採訪時表示：「局勢每況愈下，就業危機日趨惡化。」他同時警語：「危機尚未解除。」

ILO表示他們的最新數據反映出近幾周許多地區情況惡化，開發中經濟體尤其嚴重。（實習編譯：蘇琬淳、王婉茜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP