美國務卿與塔利班領袖通話 警告別攻擊美國人

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（法新社華盛頓30日電） 俄羅斯據稱提供狙殺美軍賞金引起軒然大波，美國國務院今天表示，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）警告阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）不得攻擊美國人。

美國國務院發表聲明說，蓬佩奧昨天與塔利班談判代表巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）通話時，「表明期望塔利班履行承諾，包括不得攻擊美國人」。

蓬佩奧指的是落實塔利班與美國2月29日達成的協議。美國總統川普希望終結美國打了最久的戰爭，與塔利班敲定協議後，開始自阿富汗撤軍。

「紐約時報」率先披露，川普曾聽取相關美國情報，得知一個俄羅斯間諜組織曾提供賞金，鼓勵與塔利班有掛鉤的好戰分子獵殺美軍，相關報導震撼華府政壇。

川普堅稱他沒有聽取相關簡報，但敵對的民主黨國會議員、甚至是一些共和黨議員都要求川普進一步解釋。

法新社報導，美國官員說塔利班有遵守不得攻擊以美國為首聯軍的條款，但塔利班繼續對阿富汗政府軍發動暴力攻擊，為重啟雙方和平會談的努力蒙上陰影。

塔利班稍早發表聲明說，人在卡達的巴拉達告訴蓬佩奧，塔利班「不允許任何人在阿富汗的領土上攻擊美國與其他國家」。

塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）引述蓬佩奧的談話指出，蓬佩奧知道塔利班根據協議不會攻擊都市中心與軍事基地，但他呼籲塔利班採取更多行動降低整體暴力衝突。

塔利班發言人說，巴拉達與蓬佩奧談到對這項協議的隱憂，包括阿富汗內部會談，以及釋放5000名遭監禁的叛亂分子。

夏亨說，巴拉達跟蓬佩奧說，「我們致力於展開阿富汗內部會談」，並說談判無法展開是因為遲遲不釋放囚犯。

阿富汗政府說，為了展開談判，目前已經釋放近4000名塔利班囚犯。

塔利班在上月提議開齋節短暫停火後，阿富汗多數地區的暴力衝突減少，但官員說，叛亂分子最近幾周又開始加強攻擊。

塔利班發動的攻擊多數是針對阿富汗安全部隊，不過經常有警方報告說，有平民在路邊炸彈攻擊中喪命。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP