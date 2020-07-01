訪美不見拜登 墨總統：這是聚焦貿易協定的工作之旅

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（法新社墨西哥市1日電） 墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天表示，訪問華府期間，沒有與美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）會面的計畫。

羅培茲歐布拉多告訴記者，這是一趟聚焦於啟動美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）的工作之旅，在這種情況下，與聲勢頗旺的總統參選人拜登會面「不合適」。

羅培茲歐布拉多在每日例行記者會中表示：「我將親眼見證這項協定的開始，我相信它將對這3個國家大有幫助。因此，我無法，或者說是不合適與總統參選人會面，因為這是一次工作訪問。」

羅培茲歐布拉多先前曾說，他和美國總統川普見面，希望加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也能一同出席。這項貿易協定預計將於7月1日生效。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天透露，羅培茲歐布拉多將於7月8日至9日訪問華府。

這將是羅培茲歐布拉多自2018年12月上任以來的第一場海外訪問行程，也是他第一次會晤川普。

分析家和外交官員批評羅培茲歐布拉多選在美國11月大選登場前不久造訪華府，川普可能藉此拉擡選情。

不過羅培茲歐布拉多堅稱，這是一場聚焦於貿易協定的非政治會面。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP