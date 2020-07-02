公關團隊：喬科維奇夫妻COVID-19檢測呈陰性

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（法新社貝爾格勒2日電） 世界網球球王塞爾維亞名將喬科維奇6月23日在他主辦的表演賽期間宣布，他與妻子伊蓮娜雙雙驗出感染COVID-19。但他的公關團隊今天表示，兩人如今病毒篩檢結果呈陰性。

公關團隊的聲明還說，33歲的喬科維奇（Novak Djokovic）與妻子伊蓮娜（Jelena）都未感覺到任何2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的癥狀。

喬科維奇夫婦日前從亞得里亞巡迴賽（Adria Tour）第2站克羅埃西亞港市薩達（Zadar）返回塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）後，便進行自主隔離。

喬科維奇、狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）、柯里奇（Borna Coric）及楚易基（Viktor Troicki）4名球員，在參與這場疏於維持社交距離、看台擠滿觀眾的比賽後染疫。

除了上述球員，喬科維奇的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）也確診。

在亞得里亞巡迴賽首站貝爾格勒的賽事期間，球員跨球網擁抱、打籃球甚至到夜店跳舞。喬科維奇因為主辦這場比賽廣受批評。

對此，喬科維奇發表道歉聲明，強調他「深感抱歉」這場比賽「造成傷害」。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）

© 2020 AFP