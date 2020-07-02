印度禁中國APP 本土版抖音崛起

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（法新社新德里2日電） 印度政府6月底宣布禁用包括抖音（TikTok）及微信在內的59款中國應用程式，此舉推升「本土版抖音」的使用率，在政府下達禁令後，已有數以百萬計印度人加入國產社群媒體平台。

被禁的59款APP包括影音分享平台巨擘抖音、Helo及Likee，印度政府認為這些APP「有損-印度的主權及完整性」。在禁令發布前，估有1.2億印度人是抖音用戶。

對網路相關國際企業來說，擁有13億人口的印度是個重要市場，印度本土社群媒體平台Sharechat及Roposo表示，政府在6月29日發布禁令後，已有大批新用戶湧入。

Sharechat發布聲明表示，在禁令下達後的48小時內，該APP已新增1500萬下載數，有時甚至每30分鐘內就會新增50萬下載。目前已有1.5億用戶註冊使用。

Sharechat公共政策主任馬魯（Berges Malu）告訴法新社：「對於具有嚴重隱私、資安及國安風險的平台，我們樂見政府採取這項措施。」

馬魯也說：「我們相信此舉將有助（為印度平台）創造平等的競爭環境。」

持有Roposo的InMobi公司執行長泰瓦瑞（Naveen Tewari）向法新社表示，加入Roposo的新用戶約1000萬，使他們的用戶數來到7500萬。（譯者：廖禹揚/核稿：陳政一）

© 2020 AFP