拜登單月吸金42億破紀錄 募款功力再度完勝川普

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（法新社華盛頓1日電） 根據今天公布的數據，美國民主黨准總統候選人拜登今年6月募得1億4100萬美元（約新台幣42億元）競選經費，連續第2個月募款總額超過現任總統川普，凸顯拜登選情看漲。

拜登（Joe Biden）個人、民主黨全國委員會（Democratic National Committee）和相關募款活動6月共募得高達1億4100萬美元經費，創下競選活動開跑以來單月新高，且比川普和共和黨全國委員會（Republican National Committee）同月募款總額多出1000萬美元（約新台幣3億元）。

而兩黨總統競選陣營第2季募款總額也都寫下各自最高紀錄。其中拜登一共募得2億8210萬美元（約新台幣84億元），再度完勝川普的2億6600萬美元（約新台幣79億元）。

拜登陣營競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）發表聲明說：「最新募款數字代表我們募得款項已連續第2個月超越川普競選活動，顯示支持拜登的基層能量攀升。」

狄倫還表示，6月捐款給拜登的人68%是首次捐款人。拜登在6月達到獲得民主黨正式提名為總統候選人所需代表數門檻。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP