波音737MAX完成3天試飛大考 朝復飛邁進關鍵一步

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（法新社紐約1日電） 美國官員今天說，航空安全監管單位成功完成為期3天的波音（Boeing）737 MAX機型試飛。737 MAX 自去年3月起就停止載客飛航，如今試飛成功，完成飛機重新認證程序的重要一步。

美國聯邦航空總署（FAA）今天說，雖然在西雅圖的飛行測試「是重要的里程碑…但許多關鍵工作仍有待進行，包括評估這些飛行期間收集的數據。」

「只有在FAA安全專家認可飛機合乎認證標準，我們才會取消禁飛令。」

737 MAX機型在2018年10月印尼獅航空難造成189人罹難，2019年3月衣索比亞航空空難導致157人喪命後，在2019年3月遭到勒令停飛，至今已超過15個月。

除了評估試飛期間收集的數據外，航空安全監管單位仍須制訂737 MAX機型駕駛員訓練準則，並接受公開評論和技術諮詢委員會的最後審查。

美國聯邦航空總署說，在墜機意外後製造的所有737 MAX客機都須由FAA工作人員親自檢查。

737 MAX機型防失速飛行系統（即「操控特性增益系統」，MCAS）被歸咎為造成兩起空難的部分原因。但隨後在飛機改良時發現的其他技術問題，其中包括配線問題，減緩了重新認證速度。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP