滾石樂團等1500組藝人簽名連署 求英政府救音樂展演業

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（法新社倫敦2日電） 英國創作歌手紅髮艾德、前披頭四團員保羅麥卡尼和英國滾石樂團等約1500組藝人2日簽名連署發表公開信，呼籲英國政府挽救現場展演音樂產業，以免受到疫情影響而垮掉。

酷玩樂團（Coldplay）、「吉他之神」艾力克萊普頓（Eric Clapton）、靈魂歌手山姆史密斯（Sam Smith）、搖滾巨星洛史都華（Rod Stewart）、前綠洲合唱團（Oasis）主唱連恩蓋拉格（Liam Gallagher）、鐵娘子樂團（Iron Maiden）、歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、饒舌歌手Skepta和芙蘿倫絲機進份子（Florence + the Machine）也都參與連署，警告持續封鎖下去，會對數以千計個工作造成威脅。

他們援引新的研究報告表示，去年現場展演音樂產業為英國經濟帶來45億英鎊（約新台幣1655億元），並支持21萬個工作機會。

他們在給英國數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）的公開信中寫道：「英國現場展演音樂產業是英國過去10年來最大的社會、文化和經濟成就之一。」

但「在看不到保持社交距離措施的盡頭，以及政府尚未同意祭出財務支援之際，演唱會、音樂祭和數十萬工作人員的未來堪憂」。

英國目前是疫情最嚴重的歐洲國家。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），英國累計確診數為31萬4992例、4萬3991人病故。

英國政府3月底已經鬆綁禁足令，但儘管本周末酒吧、餐廳和博物館將重新開放，現場音樂表演場所仍未解封。

現場展演音樂產業想知道以下進展的明確時間表，包括在不需保持社交距離下，重新開放表演場所，以及為暫時失業的工作人員延長無薪假補助等政府紓困措施。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP