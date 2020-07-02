澳洲海床首次發現古代原住民文物 至少8500年前淹沒

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雪梨2日電） 考古學家今天發表報告表示，他們首次在澳洲海床發現原住民文物，為發現古代人類定居地點開啟大門，那些地點自上次冰河時期結束以來遭海水淹沒。

研究人員在公共科學圖書館期刊（PLoS One）發表研究指出，在偏遠西澳州（Western Australia）岸外2公尺深海底，發現了數百個澳洲原住民製造的古代石器，至少有7000年歷史。

附近第二個遺址顯示，14公尺深海底有人類活動蹤跡，至少可溯及8500年前，但研究人員相信，這兩個遺址的年代可能更古老。

考古學家表示，這些發現標誌着揭露更多原住民遺址的令人興奮第一步，據信這些遺址在上次冰河時期以來遭到淹沒，上次冰河時期介於1萬8000年前至8000年前。

研究共同作者、澳洲福林德斯大學（Flinders University）副教授班傑明（Jonathan Benjamin）表示，海平面上升使得這個廣闊大陸逾30%面積浸在水中。

班傑明指出，「記錄著原住民過去生活的大量考古證據，如今位於水底下」，「現在我們終於握有首個證據，證明至少部分考古證據在海平面上升過程中殘存。」

考古學家已在澳洲內陸發現原住民遺址，至少可溯及6萬5000年前。澳洲大陸首批人類移居者據信是經由東南亞乘船或通過陸橋抵達，那些陸橋後來沒入水中。

© 2020 AFP