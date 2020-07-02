特斯拉躍升市值最大車廠 昔日龍頭卻見銷售下滑

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（法新社紐約1日電） 底特律兩大老牌汽車廠通用（GM）與飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）報告疫情重創銷售之際，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天在股市走強，一躍成為市值最大車廠。

由馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉公司，表現雖見起伏，但自2019年下半年起，在Model 3車款達成生產目標的同時，股價穩健攀升，目前公司市值已凌駕日本汽車大廠豐田（Toyota）。

法新社報導，特斯拉汽車銷售量雖只是三大龍頭廠銷量的零頭，但已讓投資人發揮想像空間，下注馬斯克的公司前景。具個人魅力的馬斯克，挑戰傳統執行長行事風格與智慧，也試圖轉變汽車產業向電動車發展。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，美國汽車生產線關閉近兩個月，當季汽車需求下挫；底特律三大龍頭的兩大廠銷售更見下滑，大部分與疫情有關。

通用與飛雅特克萊斯勒都指出，這季稍晚的銷售情況有改善。不過，通用也表示，美國染疫病例最近又攀升，汽車市場的不確定性也升高。

考克斯汽車（Cox Automotive）分析師警告，美國面對疫情捲土重來，對汽車銷售市場而言，可能是個「嚴峻夏季」，且汽車製造廠在補充庫存方面也面臨困難。

考克斯汽車首席經濟學家史摩克（Jonathan Smoke）表示，5月間與6月上旬所表現的市場向上動能，目前正失去動力。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP