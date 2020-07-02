疫苗露曙光經濟數據佳 亞股漲聲一片

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（法新社香港2日電） 由於疫苗研發露曙光、更多正面的經濟數據出爐，加上歐洲擴大解除防疫封鎖，提振投資人信心，帶動美國股市那斯達克指數昨天終場創新高，亞洲股市今天跟進收紅。

德國生技公司BioNTech與美國藥廠輝瑞（Pfizer）昨天宣布，雙方合作的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發計畫初步結果樂觀，成功出現抗體反應。消息引發外界對疫苗問世燃起希望。

美國昨天公布，6月製造業活動再次恢復成長；德國也公布，5月零售銷售成長幅度是預期的4倍。有更多跡象顯示，經濟受疫情衝擊的最糟情況可能已經過去。

香港股市昨天休市，今天是「港區國安法」上路後首個交易日。原本外界對於美國和中國摩擦因此升溫感到擔憂，但港股今天收盤勁揚2.9%，在亞股中領漲；上海股市今天收盤漲幅也高達2.1%。

不過，日本東京出現新一波疫情爆發跡象，影響市場信心，東京股市僅小幅收高0.1%。

雪梨股市今天則收漲1.7%，首爾股市收高1.4%，威靈頓股市收漲1.3%，新加坡股市收高1.0%，台北股市收漲0.9%，馬尼拉股市收盤勁揚2.5%，曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全數收漲逾1.0%。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP