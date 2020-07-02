美國追一馬貪污案 瞄準莫內及安迪沃荷畫作

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（法新社吉隆坡2日電） 美國官員表示，美國正尋求扣押另外一筆9600萬美元的資產，這些資產據稱和馬來西亞一馬發展公司（1MDB）貪腐醜聞有關，其中包括印象派大師莫內及普普教父安迪．沃荷的畫作。

一馬發展公司（1MDB）是由馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）在2009年上任後成立的主權基金，但馬來西亞反對黨屢屢揭發一馬公司腐敗的醜聞。隨着馬來西亞政權更迭，馬哈地領導的新政府上台後，重新調查這宗金融醜聞。與馬來西亞合作調查的美國司法部之前表示，2009年至2015年間，一馬公司遭不當挪用至少45億美元，納吉被控收受6.8億美元。

美國司法部表示，最新的法律行動是追討與一馬公司相關的物品，這意味着現在試着追回超過18億美元的資產。

根據美國司法部公布的法庭文件顯示，將追討的藝術作品包括法國印象派大師莫內（Claude Monet）的作品Vetheuil Au Soleil和普普教父安迪．沃荷（Andy Warhol）1965年的作品Colored Campbell's Soup Can (Emerald Green)。

官員今天表示，另外還包括美國傳奇塗鴉藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作，以及一處位於巴黎的高檔房地產。

美國司法部助理部長本茨科夫斯基（Brian Benczkowski）表示，相關作法「只是（司法部）長期致力於追查、扣押和沒收透過腐敗獲得資產的最新證明」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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