被控向醫生提供回扣 諾華允支付6.42億美元達成和解

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（法新社華盛頓1日電） 美國司法部今天宣布，瑞士製藥巨頭諾華集團同意支付逾6.42億美元（約新台幣191億元），以了結一項訴訟，就美國政府指控其向醫生提供回扣的民事欺詐訴訟達成和解。

部分和解內容與諾華（Novartis）涉嫌非法透過3個基金會的秘密渠道，替美國聯邦醫療保險（Medicare）患者支付服用多發性硬化症藥物Gilenya以及腎臟癌藥物癌伏妥（Afinitor）的共付額。

另一部分則聚焦於諾華涉嫌向醫生提供回扣，誘使醫生開立諾華的處方藥。

助理司法部長韓特（Jody Hunt）說：「透過這項和解協議及其他協議，政府表明將致力確保這家製藥公司不會再使用回扣來影響醫生開立處方或患者購買藥品。」

諾華被控舉辦數以萬計演講者計畫和活動，目的在於向醫生行賄。

舉例來說，這家製藥大廠會選擇已使用大量諾華處方藥的醫生作為付費演講人，以誘使他們繼續開立或開立更多處方。

司法部說，未增加使用諾華處方藥的醫生，經常會被踢出演講者計畫。

紐約南區代理聯邦檢察官史特勞斯（Audrey Strauss）說：「10多年來，諾華斥資數億美元舉辦所謂的演講者計畫，包括提供演講費、奢華晚宴和美酒，相當於向醫生行賄，以誘使全國各地醫生開立使用諾華藥物的處方。」

根據和解協議，諾華將與美國衛生與公共服務部（HHS）簽訂為期5年的公司誠信協議，以解決公司的不當行為。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

© 2020 AFP