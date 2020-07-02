西雅圖反警暴抗議區屢傳槍響 警清場逮捕31人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社西雅圖1日電） 美國西雅圖爆發反警察暴力抗議後，示威者成立的「國會山區組織示威區」屢傳槍擊事件，甚至釀出人命，總統川普要求對示威者採取行動，西雅圖當局今天對這個抗議區進行清場。

警方在推特推文說，穿戴頭盔和額外防護裝備的警察清晨5時進入這個「自治區」，在中午以前逮捕了31人，罪名是未依法撤離、阻撓警務、攻擊和非法持有武器等。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察壓頸致死，引爆全美示威潮，抗議種族不公和警察暴力執法，西雅圖示威者設立「國會山區組織示威區」（Capitol Hill Organized Protest, CHOP）。

這個警方禁入的自治區設立3周來，犯罪事件激增，屢傳槍響，造成兩名青少年喪命，西雅圖警察局長貝斯特（Carmen Best）在聲明中說，市長德肯（Jenny Durkan）下達緊急行政命令，宣布在西雅圖警察局東區分局及安德森公園（Cal Anderson Park）附近逗留的民眾屬「非法集會」後，警方隨即採取行動，凈空這個自治區。

警察在這個自治區進進出出，忙着清除示威者搭起的帳篷和障礙物，企圖恢復秩序。

貝斯特說：「這裡發生的情況…簡直無法無天、殘忍粗暴，令人無法接受。」「在這幾個街區，發生了4起槍擊案，奪走兩條人命，還有搶劫、攻擊、暴力和無數起財產犯罪。」

非裔美籍的貝斯特說：「我支持和平示威。黑人的命也是命。」「但該適可而止了。我們的任務是保護並替社區服務。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP